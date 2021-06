Beim Konsistenztest gemeinsam mit einem Freund und Kollegen zeigt sich sofort der Knackpunkt: Wenn es einem gelingt auszublenden, auf was man da kaut, hat die Gelatine einen gewaltigen Vorteil gegenüber der veganen Konkurrenz: Sie macht die Masse bissfest und gummihaft. Gelatine dient nicht nur zufällig als Kollagen der Zugfestigkeit in unseren Sehnen und Knorpeln. Veganes Weingummi hingegen ist oft eher wachsig weich und klebt auch stärker in den Zähnen. Wer sich aber vergegenwärtigt, dass die sauren Pommes deshalb so zäh sind wie ein schlechtes Schnitzel, weil es eben Bindegewebe zum Naschen ist, der bevorzugt vielleicht doch eher die Veggie-Wachsweicheit.