Supermarkt-Kette Edeka wirft Nestlé aus dem Sortiment: Irgendwie fehlt nichts

Nein, die Nestlé-Verzweiflung ist das ungute Gefühl von: Man kommt um die nicht rum. Da kauft man in Bangkok eine kleine Flasche Wasser mit thailändischen Schriftzeichen. Und hinten drauf prompt dieses Vogelnest-Logo: Das Nestle (so hieß nämlich mal der Gründer: Nestle ohne Akzent). Und so schleicht sich diese Firma wieder in meinen Körper, in meinen Magen, in meine Venen. Lebensmittelkonzerne begegnen einem letztendlich nur als seelenlose Verpackung, haben aber Zutritt in unserer Innerstes. Supermarktkonzerne begegnen einem dank der Mitarbeiter in den Läden als Menschen auf Augenhöhe. Ein klares 1 zu 0 für Edeka. Die sagen: „Wir lieben Lebensmittel.“