Wohnungsbau von Aldi & Co. Schöner wohnen beim Discounter?

„Einfach Appartements draufsetzen funktioniert nicht“, bestätigt auch Rewe-Manager Koof, „zumal die Discounter oft selbst nur Mieter der Immobilie sind.“ Die Standorte müssen abgerissen und völlig neu konzipiert werden. Tiefgaragen müssen gebaut, die Statik angepasst und Stützkonstruktionen eingezogen werden. All das treibt nicht nur die Baukosten, sondern kostet auch Zeit. „Vom Bauantrag bis zur Eröffnung eines Marktes vergehen in der Regel mehrere Jahre“, erzählt Norma-Experte Vogt. „Kommen Wohnungen dazu, dauert es noch länger.“



Auch nach dem Bau ist der Aufwand für Vermietung und Verwaltung der Discounterwohnungen erheblich, weshalb die Handelsketten die Bewirtschaftung in der Regel an Spezialisten auslagern. Für die Händler lohnt sich der Mehraufwand nur an besonders begehrten Standorten und im Rahmen von Neubauten und Erweiterungen. Einen bestehenden eingeschossigen Markt zu überbauen, dürfte sich dagegen in den seltensten Fällen für sie lohnen.