Zusammenschluss Mayersche und Thalia machen gemeinsame Sache

In der deutschen Buchbranche herrscht Krisenstimmung. Die Zahl der Buchkäufer sinkt weiter. Die Zahl der verkauften Bücher ging in den vergangenen zehn Jahren um 37 Millionen auf 367 Millionen zurück. Gleichzeitig setzen Online-Konkurrenten wie Amazon den Bucheinzelhandel unter Druck. Allein in den vergangenen fünf Jahren verlor die Branche nach Daten des Börsenvereins des Buchhandels rund 6,4 Millionen Kunden. Thalia-Mitgesellschafter Manuel Herder sagte, der Zusammenschluss der beiden Häuser sei „der richtige Schritt von Unternehmerfamilien, ein Zeichen des Aufbruchs gegen die Marktmacht globaler Online-Händler und für die innerstädtische Lesekultur zu setzen“. Über die Modalitäten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Wettbewerbsbehörden müssen dem Zusammenschluss noch zustimmen.

Beide Ketten sind auch bei dem elektronischen Lesegerät Tolino aktiv, die dem Amazon-Reader „Kindle“ Paroli bieten soll.