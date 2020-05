13.000 Stellen betroffen General Electric streicht jeden vierten Job in der Flugzeugsparte

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat in der Corona-Krise einen umfassenden Stellenabbau in der Flugzeugsparte angekündigt. Es sei geplant, die weltweite Beschäftigtenzahl in diesem Jahr um rund 25 Prozent zu senken, erklärte GE-Aviation-Chef David Joyce am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter. Damit wären insgesamt rund 13.000 Jobs betroffen. Darin seien sowohl freiwillige wie auch unfreiwillige Abgänge des laufenden Jahres enthalten, die teils bereits bekannt gegeben worden seien. Die detaillierten Pläne zum Jobabbau sollten „in den nächsten Monaten“ vorliegen, ist in dem Memo zu lesen.