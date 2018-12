17.000 Tonnen Schokolade Weihnachtsbesuch beim Schoko-Osterhasen

Kurz vor Weihnachten, wenn es in deutschen Wohnstuben heimelig nach Lebkuchen und Adventskranz duftet, könnte in einer Schokoladenfabrik in der Pfalz der Kontrast nicht schärfer sein. Während sich im Verkaufsraum süße Nikoläuse in den Regalen drängeln, laufen nur ein Stockwerk tiefer bereits bunt verpackte Schokohasen vom Band - vier Monate vor Ostern. „Wir haben sehr viele Exportkunden und müssen die Ware früh ausliefern“, sagt Richard Müller, Vorstand des Schokoartikelherstellers Wawi in Pirmasens. „Auch unsere deutschen Kunden möchten die Ware rechtzeitig.“