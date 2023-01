750 Millionen Schadensersatz „Würgegriff gegen Zulieferer“ – Prevent zieht erneut gegen VW vor Gericht

Vorwürfe und Forderungen entsprechen im Wesentlichen einer Klage, die Prevent bereits 2019 in Detroit eingereicht hatte – und die dort zwei Jahre später abgelehnt worden war. Hier laufe eine Auseinandersetzung, die „in Deutschland verhandelt werden“ solle, begründete das seinerzeit der US-Richter. Prevent führt jetzt zur Begründung der neuerlichen Klage vor einem US-Gericht an, VW habe Prevent seit Ablehnung der ersten Klage „den Marktzugang auch in den USA, im Staat von Texas und in diesem Bezirk“ weiter verwehrt.