Abgastests mit Affen aufgedeckt: Wie ein Anwalt zum schärfsten VW-Gegner in den USA wurde

Doch keiner geht dabei so kompromisslos vor wie Melkersen. Er hat im Zuge seiner Recherchen die skandalträchtigen Abgasversuche mit Affen aufgespürt, die Volkswagen zusammen mit Daimler und BMW in den USA in Auftrag gegeben hatte. Testwagen war ein VW Beetle. Der US-Anwalt ist danach in Fernsehshows und im Streaming-Dienst Netflix aufgetreten. Der Jurist ist inzwischen nicht mehr nur in den USA zu einer nationalen Größe aufgestiegen, sondern auch weltweit bekannt geworden. Vor allem in Wolfsburg wird mittlerweile jeder juristische Winkelzug des US-Anwalts genau beobachtet.