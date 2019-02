Anleger ergreifen die Flucht Leoni-Aktie stürzt auf 7,5-Jahres-Tief

Analyst Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe erklärte, der Ausblick von Leoni sei ein „Desaster“. Der Autozulieferer hatte mitgeteilt, seine Umsatz- und Renditeziele für 2020 nicht halten zu können. 2019 werde der Umsatz nur leicht auf 5,2 (2018: 5,1) Milliarden Euro steigen. Das Ebit werde sogar noch einmal auf 100 bis 130 Millionen Euro sinken. „Das ist rund die Hälfte dessen, was bisher am Markt erwartet wurde“, schrieb Ludwig in einem Kurzkommentar zur Aktie.