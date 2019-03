Arbeitnehmervertretung: VW-Betriebsrat hält neues Werk in Osteuropa für unnötig

BerlinDer Konzern-Betriebsrat will laut „Bild am Sonntag“ den Bau des geplanten neuen Werks in Osteuropa verhindern. Wie die Zeitung berichtet, wollen die Arbeitnehmervertreter bei der entscheidenden Aufsichtsratssitzung im Frühjahr gegen das Projekt stimmen. Der Betriebsrat sehe keine Notwendigkeit für die Milliarden-Investition, da bestehende Fabriken in Europa nicht ausgelastet seien.