Autobauer BMW hofft bei Beschäftigungssicherung auch auf IG Metall

In Dingolfing baue der Autokonzern das Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion mit 2000 Mitarbeitern auf, in Unterschleißheim den Campus Autonomes Fahren mit weiteren 2000 Mitarbeitern. „In den vergangenen acht Jahren haben wir 46.000 Mitarbeiter im Bereich E-Mobilität qualifiziert, allein im letzten Jahr wurden in weiteren digitalen Zukunftsthemen 30 000 Teilnehmer weitergebildet.“