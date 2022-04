Autobauer Chips, Krieg und Corona drücken Autoabsatz

Nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine musste BMW die Produktion zeitweise drosseln, weil Kabelbäume fehlten, die in dem osteuropäischen Land hergestellt wurden. Das macht sich bei den Absatzzahlen bemerkbar: In Europa verkaufte BMW mit 220.076 Fahrzeugen 7,8 Prozent weniger, in Deutschland lag das Minus sogar bei 9,4 Prozent auf 61.552 Fahrzeugen. In Asien spielten dagegen Corona-Restriktionen eine Rolle. Hier sanken die Verkäufe um 7,9 Prozent auf 264.235 Einheiten, davon wurden in China selbst mit 208.507 Autos 9,2 Prozent weniger verkauft als vor Jahresfrist. Mercedes-Benz büßte auf dem stärksten Markt China 14 Prozent auf knapp 193.000 Fahrzeuge ein.