 Autobauer: Daimler steigert Lkw-Absatz 2018

In Asien steigerte Daimler den Absatz um zwölf Prozent mit hohen Zuwächsen in Indonesien und Indien, während die Verkaufszahlen in Japan stagnierten und in China, dem weltweit größten Nutzfahrzeugmarkt, sanken. In Europa behauptete Daimler seine Marktführerschaft mit einem Absatzanstieg um vier Prozent per Ende November.