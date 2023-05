Autobauer: Stellantis stoppt wegen Subventionsstreit vorerst Bau von Batteriewerk in Kanada

Die Zeitung „Toronto Star“ hatte zuletzt berichtet, Stellantis solle mit dem Ende des Projekts gedroht haben, sollte der Vertrag mit der Regierung nicht auf das gleiche Niveau angehoben werden wie der mit Volkswagen. Diese Vereinbarung über den Bau eine Batterie-Fabrik gilt als die bisher größte Einzelinvestition in die Lieferkette für Elektrofahrzeuge in Kanada. Die Regierung hat sich verpflichtet, bis 2032 Steuergutschriften von bis zu rund 9,6 Milliarden Dollar zu gewähren. Volkswagen will etwa fünf Milliarden Dollar in den Bau des Werks in Ontario investieren.