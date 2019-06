Autobauer: Toyota: Mexiko-Zölle könnten US-Zulieferer bis zu einer Milliarde Dollar kosten

Toyota produziert auch Fahrzeuge in Mexiko. Trump hatte am vergangenen Donnerstag Importzölle auf mexikanische Waren angekündigt, um das südliche Nachbarland zu Maßnahmen gegen illegale Migration zu zwingen. Von Juni bis Oktober sollen die Aufschläge in Fünf-Prozent-Stufen auf bis zu 25 Prozent steigen, wenn Mexiko nicht entsprechend reagiere.