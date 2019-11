Autobauer Toyota schafft trotz Auto-Krise ein hohes Gewinnplus

Weltweit schlug Toyota zwischen Juli und September 2,75 Millionen Fahrzeuge los, ein Viertel mehr als im vorangegangenen Jahr. Dabei kletterten die Verkäufe in Nordamerika, Toyotas größtem Absatzmarkt, um 5,6 Prozent. „Die neuen Modelle des RAV4 und des Corolla sowie der Camry wurden in Nordamerika gut angenommen, so dass wir die Verkaufsanreize senken konnten“, sagte Kenta Kon, der fürs operative Geschäft zuständig ist.