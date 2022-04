Autobauer: Volkswagen könnte US-Werk in Chattanooga erweitern

Volkswagen will sein Werk in den USA laut einem Insider erweitern. Am Standort Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee sei ausreichend Fläche für ein zweites Werk vorhanden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Dort solle der elektrische Bulli-Nachfolger ID.Buzz sowie ein batteriegetriebener Pick-up vom Band rollen.