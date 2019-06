Autobranche: Fiat Chrysler und Renault denken offenbar erneut über Fusionsgespräche nach

In einer anderen Angelegenheit ging Renault am Montag auf Konfrontationskurs zu seinem langjährigen Partner Nissan. In einem vom Renault-Vorsitzenden Jean-Dominique Senard unterzeichneten Brief deuteten die Franzosen an, sie könnten mit ihrem Aktienpaket von 43,4 Prozent den seit langem geplanten Umbau der Nissan-Führungsstruktur auf der Hauptversammlung Ende Juni blockieren.