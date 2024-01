Der Absatz reiner E-Autos, etwa der Modelle Mokka und Corsa, stieg überdurchschnittlich um 22 Prozent. Mit rund 90.000 Fahrzeugen lag der Anteil der E-Autos am Absatz bei gut 13 Prozent. Opel will ab 2028 in Europa nur noch E-Autos verkaufen, keine Verbrenner mehr. Alle Modelle gibt es ab diesem Jahr mit batterieelektrischem Antrieb.