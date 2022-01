Automobilindustrie: Renault, Nissan, Mitsubishi wollen offenbar weitere Milliarden in gemeinsame E-Autos stecken

Die Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi wollen Insidern zufolge ihre Investitionen in die gemeinsame Entwicklung von Elektrofahrzeugen verdreifachen. Die französisch-japanische Allianz wolle an diesem Donnerstag einen Plan ankündigen, der dafür mehr als 20 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren vorsehe, sagten zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.