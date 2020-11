Autozulieferer Corona-Ausbruch bei ZF: Jetzt muss ein Werk schließen

Der Autozulieferer ZF stoppt wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend die Produktion in einem Stoßdämpferwerk in Nordrhein-Westfalen. Die Fertigung am Standort Eitorf soll nach Unternehmensangaben von Donnerstag bis Sonntag ruhen. Denn 91 der 700 Mitarbeiter seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Hintergrund dieser Infektionswelle sei noch nicht geklärt. Das Gesundheitsamt habe in dem Werk keine Hygienemängel festgestellt. Es handle sich um den ersten derartigen Ausbruch im Konzern. ZF Friedrichshafen beschäftigt weltweit 160.000 Mitarbeiter an 260 Standorten.