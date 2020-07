Autozulieferer Leoni: Vom Glück der virtuellen Hauptversammlung

So sehr die Folgen der Corona-Pandemie die Wirtschaft insgesamt beuteln - an manchen Tagen dürften nicht wenige Manager börsennotierter Unternehmen sogar ein bisschen dankbar sein für die Störung des üblichen Betriebs. Dann nämlich, wenn die jährliche Hauptversammlung ansteht. Virtuell und mit Kenntnis der zuvor von den Anlegern schriftlich eingereichten Fragen lassen sich Kritiker in diesem Sommer sehr viel eleganter abschmettern als Auge in Auge vor vollen Sälen.