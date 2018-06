Was sind die Gründe?

Bayer will mit Monsanto in eine attraktive, langfristig wachsende Branche investieren. Da 2016 und 2017 der Agrarmarkt stagnierte, ist das Geschäft wohl doch zyklischer: abgesehen von Wetterschwankungen hängt es davon ab, wieviel Einkommen den Bauern zur Verfügung steht, um Pflanzenschutzmittel und Saatgut zu kaufen. In der Bayer-Agrarsparte CropScience fiel aufgrund von Entwicklungen in Brasilien das Ergebnis um etwa 400 Millionen Euro, was von dem zuständigen Vorstand Liam Condon zu verantworten war, der nun das fusionierte Geschäft führen soll. Weiterhin stehen die Haupt-Pflanzenschutzprodukte von Monsanto, Glyphosat und Dicamba, nicht nur in Europa unter Genehmigungs- und Reputationsdruck.