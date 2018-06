Bayer und Monsanto: Der Deal steht, der Kraftakt beginnt

In der Tat könnten die Umstände des Megadeals besser sein. Bayers Umsatz stagnierte im vergangenen Jahr bei 35 Milliarden Euro. In der Crop-Science-Sparte plagen die Leverkusener unerwartet hohe Lagerbestände auf dem brasilianischen Markt. Weil Bayers Verschuldung zudem durch den milliardenschweren Zukauf deutlich steigt, senkte die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) zudem ihr Langfrist-Rating für die Bonität des Konzerns um zwei Stufen von „A-“ auf „BBB“, wie sie am Montag in London mitteilte. Der Ausblick sei aber „stabil“.



Baumann trat diesen Befürchtungen am Montag entgegen und sendete besänftigende Signale an die Aktionäre. Die Übernahme soll den bereinigten Gewinn je Aktie schon ab dem kommenden Jahr nach oben treiben. Ab 2021 soll dieser Beitrag mindestens zehn Prozent betragen. Bayer will durch den Kauf zudem ab 2022 jährlich 1,2 Milliarden Dollar einsparen. Ursprünglich hatte der Konzern hier mit 1,5 Milliarden Dollar gerechnet. Grund für die Reduzierung sind die strengen Auflagen, die die Kartellbehörden Bayer machten.