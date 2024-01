Bearbeitungsstau Piloten fürchten um ihre Existenz – weil das Luftfahrtbundesamt völlig überfordert ist

In der Luftfahrtszene mag aber kaum jemand daran glauben, dass die Flugbürokraten nun Schub geben. „Das Luftfahrtbundesamt gelobt schon seit vielen Jahren Besserung“, sagt Uwe Stüben, der einst den medizinischen Dienst der Lufthansa leitete. Tatsächlich aber sei die Lage „so eskaliert, dass die Piloten auf die Barrikaden gehen“. Der Deutsche Aero Club und mehrere weitere deutsche Fliegerverbände haben im Dezember an den für das Luftfahrtbundesamt zuständigen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) geschrieben. Diesem rieten sie, „einmal über die Landesgrenzen hinweg zu schauen“. Bei Luftfahrtbehörden anderer EU-Staaten seien „lange Bearbeitungszeiten völlig unbekannt“.



Die Fliegerverbände haben auch dazu aufgerufen, eine Online-Petition für Veränderungen im Luftfahrtbundesamt zu unterschreiben. Das Ersuchen hat bislang rund 14.000 Unterstützer. 4000 Mal wurde es auf der Plattform openpetition.de kommentiert. Ein Unterstützer schreibt: „Das größte Hindernis beim Fliegen ist das Luftfahrtbundesamt.“ Auch Airline-Manager schimpfen über die Behörde. Die Fluggesellschaften zahlten jährlich Gehälter im Umfang von Millionen Euro an Piloten, die nur wegen der schleppenden Arbeit des Luftfahrtbundesamts nicht fliegen dürften, sagt einer. Kein Verantwortlicher einer Fluggesellschaft aber möchte namentlich zitiert werden – schließlich sei die Branche auf die Beamten der Behörde angewiesen.