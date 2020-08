Biotechunternehmen CureVac hofft auf bis zu 245 Mio Dollar bei US-Börsengang

Mit dem Geld aus dem Börsengang will CureVac vor allem die Entwicklung seines Corona-Impfstoffkandidaten bis zum Abschluss der entscheidenden klinischen Phase-3-Studie und die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten finanzieren. Aber auch andere Projekte aus den Laboren von CureVac sollen damit vorangebracht werden. Weltweit befinden sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Ende Juli 165 Covid-19-Impfstoffprojekte in der Entwicklung, davon 26 in der klinischen Erprobung am Menschen. CureVac hatte im Juni als zweites Unternehmen in Deutschland nach dem Mainzer Konkurrenten BionTech, der bereits in den USA notiert ist, eine klinische Studie mit einem Corona-Impfstoff gestartet und hofft, diesen bis Mitte 2021 auf den Markt zu bringen.



