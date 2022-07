Chemiekonzern: BASF erhöht Umsatzziel deutlich – Risiko Gasmangellage

BASF gilt als größter industrieller Gasverbraucher in Deutschland und wäre von ausbleibenden Lieferungen massiv betroffen. Wenn die Gasversorgung dauerhaft auf unter die Hälfte des Bedarfs sänke, müsste das Unternehmen seine Produktion an seinem weltweit größten Standort in Ludwigshafen einstellen, hatte der weltgrößte Chemiekonzern bereits gewarnt. Weitere Risiken können sich aus dem weiteren Verlauf der Pandemie und erneuten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen ergeben.



Lesen Sie auch: Was passiert, wenn die BASF ihre Anlagen abschalten muss?