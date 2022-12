China: Ein Abend mit dem früheren Staatspräsidenten: Mit Jiang Zemin im Biergarten

Unser Team hatte mit großem Elan über ein Kohlekraftwerk in Rizhao, das liegt im Osten von China in der Provinz Shandong, verhandelt. Eine Anlage mit 700 Megawatt und der Besonderheit, dass Siemens nicht nur für die Errichtung verantwortlich war, sondern auch für eine gewisse Zeit mit einem Anteil am Kraftwerk beteiligt blieb. Am späten Nachmittag vor dem großen Tag in der Großen Halle sickerte durch, unser Projekt war nicht unterschriftsreif. Wir würden am nächsten Vormittag düpiert dastehen und leer ausgehen. Das Siemensprojekt fehlte in der vorbereiteten Unterschriftsmappe.