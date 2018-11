Chinesischer Investor Midea „Ein Abzug von Kuka aus Deutschland würde Midea nur schaden“

Muss die Politik etwas tun und wenn ja, was?

Es gibt Bedarf, etwas zu unternehmen. Aber es sind grundsätzliche Fragen, wie man mit China als Wirtschaftsland umgehen möchte. China hat ein Wirtschaftssystem, das von einer Industriepolitik geprägt ist, dem ein staatliches System unterliegt. Diese Idee, dass sich China marktwirtschaftlich ausrichten wird, ist momentan nicht realistisch. Man muss China deutlich klarmachen, dass wenn es weiterhin partnerschaftlich mit der EU zusammenarbeiten will, es einer Bewegung auf der chinesischen Seite bedarf. Das kann in Form von Investitionsabkommen sein, bei der wir in der gut zwanzigsten Verhandlungsrunde sind. Es muss fairer und offener werden, denn auch diese erwähnten Öffnungsprozesse stehen im Kontrast zu einer Ausweitung der staatlichen Kontrollmechanismen. Denken sie an Cybersecurity-Gesetzgebung, die den chinesischen Behörden weitreichende Freiheiten gibt, auf Daten zuzugreifen, die auch bei ausländischen Unternehmen in China generiert werden. Oder an die Ausweitung der Parteizellen auch in ausländischen Unternehmen – das sind Bewegungen, die nicht kompatibel sind mit einer europäischen Marktwirtschaft.