Diagnostik Was taugen Corona-Schnelltests?

Der Vorteil der Tests liegt in der schnellen Auswertung, der Nachteil in der zuweilen fehlenden Genauigkeit. Mit den klassischen PCR-Tests im Labor können die Schnelltests jedenfalls nicht mithalten. Die PCR-Tests können auch noch bei geringen Virenmengen erkennen, ob eine Infektion vorliegt – dazu wird das Erbgut in einem aufwändigen Verfahren im Labor vervielfältigt. Bei den Schnelltests sind die Möglichkeiten beschränkter – diese suchen gezielt nach den Proteinen, die auf der Virushülle sitzen. Ist die Virusmenge nicht groß genug, versagt das System. Dafür braucht es zur Auswertung nur ein paar Hilfsmittel und Teststreifen – und nicht gleich eine ganze Laborausstattung.