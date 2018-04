Drohender Abbau von Arbeitsplätzen: Bundesregierung schaltet sich in Opel-Streit ein

Betriebsrat und IG Metall werfen dem Unternehmen nach gut einem halben Jahr ergebnisloser Verhandlungen vor, mit einem Kahlschlag in Deutschland die Marke mit dem Blitz zu gefährden. „Die Frage ist, wie viel von der Marke Opel am Ende übrig bleiben wird“, kritisierte Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug am Freitag in Frankfurt.