E-Mobilität: „Flexibilität ist das neue Premium“ – E-Autobauer Nio startet mit Autoabo in Deutschland

Nio ist am Heimatmarkt China und in Norwegen seit einigen Jahren mit dem Verkauf von Autos am Markt. Jetzt folgen Deutschland, die Niederlande, Schweden und Dänemark mit dem Leasing- und Abomodell. In Berlin am Breitscheidplatz eröffnet die Marke demnächst ihr erstes Geschäft in Deutschland. Später soll jeweils ein „Nio House“ in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf als Anlaufstelle für Mieter der Modelle ET7, EL7 und ET5 entstehen.