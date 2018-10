Einfuhrzölle Handelskonflikt könnte BMW 2019 bis zu eine halbe Milliarde Euro kosten

Weil besonders der X3 bei chinesischen Kunden beliebt ist, baut BMW das Geländewagenmodell inzwischen auch vor Ort. Die Münchner produzieren in China gemeinsam mit ihrem einheimischen Partner Brilliance, künftig übernehmen sie mit einem auf 75 Prozent aufgestockten Anteil am Joint Venture die Führungsrolle. Am Donnerstag kündigten BMW und Brilliance an, ein drittes Pkw-Werk hochzuziehen und die Kapazität in den beiden bestehenden Werken auszuweiten. Der elektrische iX3 soll künftig auch aus China exportiert werden.