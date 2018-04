Elektroauto-Pionier: Elon Musk kündigt auf Twitter Tesla-Gewinne an

Palo AltoDer Elektroauto-Hersteller Tesla will in der zweiten Jahreshälfte erstmals Gewinne schreiben. Das US-Unternehmen werde im dritten und vierten Quartal profitabel sein, kündigte Tesla-Chef Elon Musk am Freitag mit einem Twitter-Beitrag an. Auch der Cashflow werde positiv sein. Deshalb bestehe offensichtlich keine Notwendigkeit, sich Geld zu besorgen.