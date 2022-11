Elektroautos: Hyundai und SK Innovation vereinbaren Batterie-Partnerschaft

Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor und die Batteriesparte des ebenfalls in Südkorea ansässigen Energiekonzerns SK Innovation haben eine Liefervereinbarung für Batterien in Nordamerika vereinbart. SK werde die Werke des Autokonzerns in den USA nach 2025 mit Batterien für die Produktion von Elektrofahrzeugen versorgen, teilte der Energiekonzern am Dienstag mit.