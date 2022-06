Elektromobilität 3,5 Prozent weniger Jobs: Elon Musk kündigt Abbau bei Tesla an

Musks Forderung hat auch die Mitarbeiter von Twitter Inc. aufgeschreckt, wo während der Pandemie eine „Work-from-anywhere”-Politik galt. Vor seinem Kaufangebot für die Social-Media-Plattform hatte Musk die Idee geäußert, den Hauptsitz in San Francisco in ein Obdachlosenheim zu verwandeln, weil „sowieso niemand auftaucht“. Im Gegensatz dazu lobte er die Arbeiter in Teslas Fabrik in Schanghai. Viele von ihnen lebten und arbeiteten vor Ort, um die Produktion während der zweimonatigen Abriegelung der chinesischen Stadt zu Beginn dieses Jahres aufrechtzuerhalten.