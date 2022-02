Elektromobilität Fehler bei Sicherheitsgurt-Alarm: Tesla ruft mehr als 800.000 Autos zurück

Tesla will mit einem Software-Update Mängel beim Sicherheitsgurt-Alarm zahlreicher Elektroautos in den USA beheben. Betroffen sind 817.143 Fahrzeuge der Baureihen S, X, 3 und Y mit Modelljahrgängen von 2017 bis 2022. Das geht aus Dokumenten hervor, die die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlichte.