Elektromobilität: Tesla-Chef hält Rekordauslieferungen im Quartal für möglich

Tesla-Chef Elon Musk treibt seine Belegschaft für Rekordauslieferungen im dritten Quartal an. "Wir haben die Chance auf ein Rekordquartal bei den Fahrzeugauslieferungen, aber wir werden hart arbeiten müssen, um dieses Ziel zu erreichen", schrieb Musk in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Reuters einsehen konnte.