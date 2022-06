Energieversorgung und Glasproduktion „Nicht jeder Kunde wird das bekommen, was er in der Vergangenheit gewohnt war“

Wie gehen Sie damit um?

Wir werden unser Portfolio etwas verschlanken. In den vergangenen Jahren ging der Trend in Richtung Individualisierung. Viele Brauereien und Mineralwasserabfüller möchten heute ihr Produkt in speziell designten Flaschen vertreiben. Das gibt es auch im Wein-Bereich. Die schlanke 0,75 Liter Schlegel-Form etwa für den typischen Rheingauer gibt es in einer Höhe von 308, 328 oder 348 Millimeter, in fünf verschiedenen Farben, diversen Mündungen und Verpackungen. Wenn es jetzt hart auf hart kommt, frage ich mich: Brauchen wir das aktuell wirklich?