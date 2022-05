Bierproduktion Flaschenmangel bei Brauereien: „Bitte gebt euer Leergut zurück!“

Brauereien forderten deshalb ihre Kundinnen und Kunden schon häufiger dazu auf, Leergut zurückzubringen. So zum Beispiel die Brauerei Grasser aus der Nähe von Bamberg. Die Stadt in Franken ist weithin für ihr Bier bekannt, die Region weist die höchste Dichte an Brauereien auf. Viele sind Hunderte Jahre alte Betriebe. „Wir sitzen auf dem Trockenen“, schrieb die Brauerei Grasser bereits im November in einem Hilferuf bei Facebook. „Bitte gebt euer Leergut zurück!“ Laut dem Inhaber hat das kurzfristig gut geklappt. Er appelliert an Verbraucher, Bierflaschen nicht kaputtzumachen.