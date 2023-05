Erfolg bei Northvolt Im Spiel Heide gegen Biden steht’s jetzt eins zu eins

Und hier liegt Habecks Problem: Er sühnt das ethische Versagen – „den Fehler“ – seines Staatssekretärs Patrick Graichen nicht durch eine Entlassung, sondern hat sich für eine Art Nibelungentreue entschieden, um angesichts der „Oppositions-Kampagne“, wie er es in den Tagesthemen formulierte, keine „Menschen opfern“ zu müssen. Das mit dem Menschenopfer ist freilich Quatsch. Wer persönlich Fehler macht, muss in der Spitzenpolitik auch persönliche Konsequenzen fürchten. So ist das Geschäft, das wenige besser kennen als Oberrealo Habeck. Das kann er auch nicht mit einer Basta-ich-habe-entschieden-Haltung wegwischen. Mit seinem Festhalten an Graichen nährt Habeck dagegen den Verdacht, dass es bei seiner Politik nicht ausschließlich um das Interesse der Allgemeinheit gehe, sondern auch um anders geartete Loyalitäten. So lässt er es zu, dass die ganze sinistre Clan-Rhetorik verfängt.