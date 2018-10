Erfolg für Lockheed-Martin Belgien entscheidet sich bei neuem Kampfjet gegen Airbus

BrüsselBelgien gibt bei der Erneuerung seiner Luftwaffe dem US-Rüstungskonzern Lockheed-Martin den Vorzug vor Airbus. Das US-Angebot habe in allen sieben Kriterien vorn gelegen, die der Regierung wichtig gewesen seien, sagte Verteidigungsminister Steven Vandeput am Donnerstag in Brüssel.