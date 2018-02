Bilfinger-Ex-Manager: Von wem Bilfinger nun Schadenersatz fordert

Bilfinger war schon unter Bodner, der das Unternehmen von 1999 bis 2011 und nach Roland Kochs Scheitern noch einmal von 2014 bis 2015 führte, in mehrere internationale Korruptionsfälle verwickelt, unter anderem bei einem Pipeline-Projekt in Nigeria. Seit 2014 steht das Unternehmen deshalb unter Aufsicht des US-Justizministeriums und zahlte eine Geldbuße von umgerechnet 23,3 Millionen Euro. 100 Millionen Euro hat Bilfinger unter Führung des neuen Vorstandschefs Tom Blades inzwischen in ein neues Compliance-System investiert. Dabei hatten sich sowohl Bodner als auch Koch stets überzeugt gegeben, in Sachen Korruptions-Prophylaxe Bilfinger bis zum Maximum optimiert zu haben. Bodner sagte in einem WirtschaftsWoche-Interview im Herbst 2010, er habe bei Bilfinger "ein Compliance-System eingeführt, also eine Struktur, die Korruption im Geschäft unterbindet". Auch Julius Berger – Bilfingers nigerianische damalige 49-Prozent-Tochter – habe ein Compliance-System. Das heiße zwar nicht, so Bodner damals, "dass es in Nigeria keine Korruption gäbe. Aber nicht bei Julius Berger".