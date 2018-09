Flugzeugbauer Führungswechsel bei Airbus wohl früher als geplant

Der Deutsche Tom Enders könnte Insidern zufolge früher als geplant die Führung von Airbus abgeben. Der französisch-deutsche Flugzeugbauer wolle damit ein wachsendes Führungsvakuum verhindern, sagten mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Favorit auf die Nachfolge von Enders sei der Franzose Guillaume Faury, der im Vorstand des Konzerns seit knapp einem Jahr für die Flugzeug-Produktion verantwortlich ist. Der 50-Jährige könnte bereits auf einer Verwaltungsratssitzung am 13. November berufen werden und dann noch in diesem Jahr Enders ablösen. Der Airbus-Chef wollte eigentlich erst zur Hauptversammlung 2019 in den Ruhestand gehen.