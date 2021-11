Flugzeugbauer: Tarifverhandlungen bei Airbus unterbrochen – Streit um neue Struktur

In der vorhergegangenen Verhandlungsrunde hätten sich beide Seiten auf einen Prozess geeinigt, um den Umbau zukunftsfähig zu gestalten, sagte Friedrich. Davon sei Airbus zurückgetreten. „Statt Kurzarbeit erst tausende Arbeitsplätze abbauen, dann hunderte Leiharbeiter einstellen und sich einer fairen Zukunftsregelung verweigern, so verlieren die Beschäftigten immer mehr Vertrauen in das Unternehmen.“