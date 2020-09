Führungswechsel Wayne Griffiths neuer Chef der spanischen VW-Tochter Seat

VW-Chef Herbert Diess bezeichnete den neuen Seat-Präsidenten bei der Vorstellung am Seat-Hauptstandort Martorell bei Barcelona am Mittwochabend als einen der besten Manager der gesamten Gruppe, wie „La Vanguardia“ weiter berichtete. Griffiths habe entscheidend dazu beigetragen, dass Seat in den vergangenen Jahren Rekorde bei den Verkaufszahlen erzielte und die Marke Cupra etablieren konnte.