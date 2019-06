Glyphosat-Prozessrisiken Bayer-Aufsichtsrat beschließt Maßnahmenpaket

Vor einigen Tagen hatte Bayer angekündigt, in den kommenden zehn Jahren rund fünf Milliarden Euro in die Suche nach Alternativen zu Glyphosat investieren zu wollen. Die Leverkusener hatten zugleich betont, Glyphosat werde weiter eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft und in der Produktpalette des Unternehmens spielen. Doch wolle der Konzern zusätzliche Methoden entwickeln.