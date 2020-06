Helden Contra Corona - Erfahrungsbericht #35 „Wegen Corona produzieren wir auch sonntags – für doppelten Lohn“

Für die Sondereinsätze haben sich genug Mitarbeiter freiwillig gemeldet. Die benötigten Rohstoffe dafür werden samstags schon auf Vorrat bereit gestellt und die sonntags gefertigten Produkte dann montags verladen. So läuft die Arbeit ohne Gabelstaplerfahrer am Sonntag mit nur drei Leuten pro Schicht – plus dem mit 3D-Kamera ausgerüsteten Qualitätssicherungs-Roboter Wall E, der einmalig ist in der Betonsteinbranche und kein Arbeitszeitgesetz kennt. „In der Krise machen die Leute bei ungewöhnlichen Maßnahmen mit“, sagt Kortmann. Und hundert Prozent Zuschlag für den Sonntag – also doppelter Lohn – ist offenbar ein schöner Anreiz.