Inflation Holz, Metalle, Chemikalien: Erzeugerpreise in Deutschland rasant gestiegen

Eine starke Nachfrage und Materialmangel haben den Preisauftrieb für deutsche Unternehmen angeheizt. Im Juli stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Produkte verlangen, so kräftig wie seit über 46 Jahren nicht mehr. Im Jahresvergleich schnellten die Erzeugerpreise um 10,4 Prozent in die Höhe, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das war der stärkste Zuwachs seit Januar 1975, als die Preise im Zusammenhang mit der Ölkrise stark stiegen.