„Kein normales Quartal“ BASF verzeichnet Gewinnrückgang wegen Corona

Die Coronakrise wirft ihre Schatten auf BASF. Zum Jahresauftakt machte der Chemiekonzern weniger Gewinn und zog seinen Ausblick für das laufende Jahr zurück. „Das erste Quartal war kein normales Quartal. Das wird auch für das zweite Quartal gelten und wohl für das gesamte Jahr“, sagte Vorstandschef Martin Brudermüller am Donnerstag. An den Märkten herrsche große Unsicherheit. „Das Coronavirus stellt die Welt auf den Kopf.“ Am stärksten leidet der Konzern derzeit unter der rückläufigen Nachfrage aus der Autoindustrie, seiner wichtigsten Kundengruppe. In anderen Bereichen sorgt die Pandemie dagegen für zusätzliche Nachfrage, etwa bei Nahrungsergänzungsmitteln. Auch im Agrarbereich läuft es rund.